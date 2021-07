Stiri pe aceeasi tema

- Neha Paswan, o indianca in varsta de 17 ani, a fost batuta pana la moarte de membrii familiei sale extinse din nordul statului indian Uttar Pradesh, saptamana trecuta, deoarece acestora nu le placea ca tanara purta blugi. Tot mai multe cazuri de femei și tinere care sunt agresate brutal de membrii familiilor…

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. „Astazi, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata , in locuința,…

- In aceeasi noapte in care femeia a murit, concubinul a lipsit-o de libertate si a violat-o si pe prietena a femeii, venita in vizita. Individul, care mai are o crima la activ, a fost arestat.

- Visul oricarui pasionat de calatorii peste mari și țari este acela de a putea trai din acest hobby, care la prima vedere nu aduce venituri, ci doar cheltuieli. Din fericire, este posibil sa iți inlocuiești jobul obișnuit cu o astfel de activitate, dar pentru a ajunge in acel punct ai nevoie de mult…

- In realitațile pandemice, locuitorii Moldovei petrec tot mai mult timp in internet, in special pe rețelele de socializare, unde exista foarte mulți escroci. Pe parcursul ultimelor luni oamenii legii ii previn cu regularitate pe utilizatorii internetului despre activizarea escrocilor de toate culorile,…