- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, la 2 Mai , in vara anului trecut, incepe joi, la Judecatoria Mangalia, la ora 12.30, dupa ce a fost amanat. Inițial, trebuia sa inceapa la ora 09.00. Vlad Pascu este judecat pentru comiterea…

- Este o zi importanta pentru familiile victimelor ucise cu sange rece in accidentul din 2 Mai! Joi dimineața incepe procesul lui Vlad Pascu, iar șoferul drogat, care i-a omorat pe Sebi și Roberta, ar putea sa iși primeasca pedeapsa. Iata pentru ce infracțiune este judecat și ce mesaj terifiant a transmis…

- UPDATE: Vlad Pascu ramane in arest dupa ce instanța i-a respins cererea de a fi judecat in libertate.Știrea inițiala: Astazi este o zi cruciala pentru Vlad Pascu, tanarul care, in vara trecuta, a condus sub influența drogurilor și a cauzat moartea a doua persoane in localitatea 2 Mai. Acesta a depus…

- In cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai, a venit o concluzie neașteptata a anchetatorilor, care impart din vina inclusiv tinerilor ucisi de soferul drogat.

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a condus mașina sub influența drogurilor și care a accidentat mortal doi studenți, este trimis in judecata pentru ucidere din culpa și pentru parasirea locului accidentului. Accidentul mortal s-a produs in localitatea 2 Mai, dintre Mangalia și Vama Veche. Parchetul…

- Instanța a decis ca Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi studenți in accidentul de la 2 Mai, dupa ce a condus drogat, sa fie judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului, nu pentru omor. Procurorii considera ca a fost doar un accident. Citește și: Doi romani, printre cei mai cautați…

- Instanța a decis! Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, va fi judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului. Tatal Robertei, una dintre victimele tragicului accident, este revoltat de incadrarea faptei.

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al treilea timp la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, inotatorul a facut și primele declarații. Iata ce a spus celebrul sportiv al Romaniei!