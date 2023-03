Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Chizatau. In data de 20 martie 2023, in jurul orei 20:00, Cristina-Maria Ilioi a plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Tanara de 18 ani din Suharau, DISPARUTA de acasa, a fost identificata. S-a intors in sanul familiei Tanara de 18 ani din Suharau care a disparut ieri de acasa a fost identificata de polițiști și a ajuns acasa. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de polițiștii de la Botoșani, care au precizat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari pentru gasirea unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. Astazi, in jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, azi noapte, Adelina Lacatușu ar fi plecat voluntar de la domiciliul…