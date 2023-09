Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 17 ani este cautata de polițiști, dupa ce mama fetei a sunat disperata la 112, in miez de noapte. „La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 05:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie in varsta de 36 de ani, din comuna Șoimuș, […] Articolul…

- Politistii prahoveni solicita ajutorul cetatenilor pentru gasirea unei tinere in varsta de 26 de ani despre care familia nu mai stie nimic de aproximativ doua luni. Femeia a plecat in iulie de la o adresp din Capitala si nu a ajuns niciodata la rude sau prieteni, disparitia fiind anuntata la sfarsitul…

- La data de 11 septembrie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție rurala Florești au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, mama sa, VINTILA MARIA, in varsta de 75 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul din comuna Filipeștii de Targ și pana…

- O fata in varsta de 18 ani din comuna Camarașu, județul Cluj, a disparut de acasa. Daca o vedeți sunați la 112! La data de 20 august a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați despre faptul ca Mureșan Georgiana-Larisa, in varsta de 18 de ani, a…

- A disparut un copil. Cei ce pot furniza informații sunt rugați sa sune la 112. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unui copil de 12 ani, care a plecat ieri dimineața, in jurul orei 09, de la domiciliul din comuna Berzovia și pana in prezent…

- La data de 2 august 2023, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata de un barbat, in varsta de 57 de ani, cu privire la faptul ca soția sa, NICA DOINA, in varsta de 51 ani, din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 1 august 2023 și nu a […] Articolul O…

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe l-a transferat pe fundasul Rares Ispas la Politehnica Iasi.Fundasul in varsta de 22 de ani s-a alaturat lotului condus de antrenorul Leo Grozavu, potrivit news.ro Alaturi de Sepsi, jucatorul a castigat de doua ori doua Cupa Romaniei si o data Supercupa. In…

- O fata de 11 ani a fost data disparuta. Elena Mihaela este de loc din Ilfov și ar fi plecat voluntar de acasa. Cum familia sa nu a putut sa afle ce s-a intamplat cu ea, a alertat autoritațile, in speranța ca o vor gasi.