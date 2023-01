Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 15 ani disparuta din Timișoara, județul Timiș. „In data de 15 decembrie 2022, in jurul orei 17:00, Graur Simina-Gabriela ar fi plecat voluntar din Adapostul de zi și de noapte din municipiul…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale ancheteaza dispariția unei tinere in varsta de 15 ani, la Timișoara. Fata a plecat ieri dimineața spre școala, iar de atunci nu a mai ajuns acasa. „In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați…

- Politiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat astazi de la școala și pana la aceasta ora nu a revenit la centrul de asistența sociala unde este instituționalizata. „Astazi, la ora 18:00, polițiști de la Poliția…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin fac cautari pentru gasirea unui barbat de 61 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din Reșița. Aceștia au fost sesizați de catre fiul barbatului, despre faptul ca nu mai știe nimic de Osain Emilian, din data de ieri, 3 decembrie, din…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat in data de 18 noiembrie de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, 21 noiembrie, in jurul orei 13:00, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați…

- In seara zilei de vineri, poliția a fost alertata cu privire la dispariția unei minore in varsta de 16 ani. Fata plecase, in cursul zilei, de la domiciliul din Moșoaia, iar familia nu știa unde se afla. Detalii, AICI. Polițiștii au facut cercetari și, astazi, minora a fost gasita pe raza municipiului…

- O operațiune de salvare de amploare a fost declanșata, vineri, 28 octombrie, pentru gasirea unei fetițe in varsta de cinci ani, din satul Corbeni, judetul Braila, care fusese data disparuta de catre familie.

- Eveniment Tanara disparuta. O cunoașteți? Ați vazut-o? Sunați la 112! octombrie 24, 2022 13:56 IPJ Teleorman solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei tinere CHIRAN FLORINA ALINA, in varsta de 20 de ani, reclamata ca fiind disparuta de pe raza comunei Vitanești, județul Teleorman.…