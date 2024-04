Fata care dă cu lopata, deși este imobilizată în scaun cu rotile Fata nu mai poate merge din 2019, de cand a fost implicata intr-un accident rutier. Filmulețul a fost postat pe internet și imediat a devenit viral. @topeaalexandru0 #DacaVreiSePoate ! ????????????????????????@Valentina Iuliana ♬ Pe cararea munților - Sandra N. Clipul a starnit o serie de comentarii: „Bravo ție! Sa vada cei puturoși ca se poate daca ai voința!”„Dumnezeu sa te ocroteasca! Felicitari. Esti un exemplu și o minune de fata!”„Cand ne plangem,asemenea clipuri ne dau o resetare și realizam cat suntem de bogati. Felicitari și multa sanatate fata frumoasa”„Felicitari fata harnica” Theo… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

