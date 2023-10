Stiri pe aceeasi tema

- De cand militanții Hamas au atacat și au intrat in Israel, sambata dimineața, un val de videoclipuri și fotografii care pretind sa arate conflictul au invadat rețelele de socializare, facand dificil pentru privitorii din intreaga lume sa deosebeasca faptele de ficțiune, scrie Associated Press intr-o…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Israelul ii avertizeaza pe rezidenții din Fașia Gaza sa plece imediat intrucat va inceta furnizarea de energie electrica, combustibil și bunuri, jurand represalii fara precedent pentru atacul de amploare declanșat sambata, 7 octombrie, de gruparea terorista palestiniana Hamas. Cel puțin 250 de israeliene…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…

- Cel putin 16 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise si numeroase persoane au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orasului Kostiantinivka, situat la circa 30 de kilometri de linia frontului, in estul Ucrainei, un atac care are loc in timp ce secretarul de stat american Antony Blinken este la Kiev,…

- Explozii au fost auzite in orasul Odesa, in sudul Ucrainei, marti dimineata, la aproximativ 24 de ore dupa un aparent atac ucrainean asupra podului Kerch, care leaga peninsula anexata Crimeea de Rusia continentala, anunța news.ro.O echipa CNN aflata la fata locului a auzit sirenele de raid aerian…