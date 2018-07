Stiri pe aceeasi tema

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP.Nabil Abu Daraba (26 ans) a fost ucis in nordul Fasiei Gaza, in timp ce…

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Fortele israeliene au ucis un protestatar palestinian si au ranit alti 45 cu munitie de razboi, in cursul demonstratiilor saptamanale din Fasia Gaza, au indicat vineri surse medicale, citate de agentia DPA.Alte cateva zeci de persoane au fost ranite din cauza gazelor lacrimogene.

- Fortele israeliene au ucis un protestatar palestinian si au ranit alti 45 cu munitie de razboi, in cursul demonstratiilor saptamanale din Fasia Gaza, au indicat vineri surse medicale, citate de agentia DPA. Alte cateva zeci de persoane au fost ranite din cauza gazelor lacrimogene. Doi…

- Un protestatar palestinian a fost împuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti în urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.