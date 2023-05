Farul – FCSB 3-2. Echipa constănțeană, noua campioană a Superligii (Video) Farul este noua campioana a Superligii. Echipa constanțeana a invins-o pe FCSB, scor 3-2, dupa ce a revenit de la 0-2, duminica seara, intr-un meci disputat la Ovidiu in cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Superligii. In urma victoriei cu FCSB, Farul a caștigat titlul. FCSB a inceput perfect meciul de la Ovidiu, iar la jumatatea primei parți conducea cu 2-0. Oaspeții au deschis scorul in minutul 9, prin Adrian Șut. In minutul17, Compagno a fructificat o pasa a lui Coman, dubland avantajul roș-albaștrilor. Atacantul italian a fost aproape de un nou gol, in minutul 40, cand a nimerit bara. Farul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, in timp ce FCSB, locul doi, are 46.FCSB a inceput tare la Ovidiu si a condus cu 2-0 dupa golurile marcate de Sut, cu un sut superb de la distanta, in minutul 9, si de Compagno, din fata portii, in minutul 17. Gazdele au inceput sa…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in etapa #8 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:00 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…

- FCSB primește luni, de la ora 21:00, vizita celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, intr-o partida din runda cu numarul 7 din play-off-ul Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. FCSB - Sepsi, live de la 21:00 Click AICI pentru statistici …

- Rapid a invins-o pe FCSB, scor 1-0, intr-un meci disputat duminica seara, in Giulesti, in etapa a cincea a play-off-ului Superligii. Giuleștenii au obtinut prima lor victorie in play-off-ul Superligii. Derby-ul a inceput cu opt minute mai tarziu decat programarea initiala ca urmare a spectacolului pirotehnic…

- FCSB si Farul Constanta se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20.30, la Bucuresti, in partida care inchide etapa a patra a turneului play off din Superliga.Farul Constanta este echipa care conduce in ierarhie, cu 39 de puncte, pe cand FCSB ocupa pozitia a treia, cu 34 de puncte.Echipele de start:FCSB…

- FCSB joaca acasa cu Farul, de la ora 20:30, in etapa #4 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - Farul, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Farul, echipe probabile: FCSB:…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, in deplasare, scor 2-1, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii. Gazdele au inceput tare, iar in minutul 5 Aganovic a nimerit bara. Un minut mai tarziu, Ștefanescu a șutat din interiorul careului, balonul a fost deviat de Radunovic și a ajuns in poarta lui…

- FCSB primește, duminica seara, de la ora 21:00, vizita celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, intr-o partida constand in runda cu numarul 30 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. FCSB - Sepsi, live de la 21:00 Click AICI pentru statistici…