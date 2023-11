Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 noiembrie a.c., la ora 16.14, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, intre localitațile salajene Horoatu Crasnei și Crasna a avut loc un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat ca, un barbat de 50 de…

- La data de 29 octombrie 2023, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe raza localitații Ciumbrud, au oprit, pentru control, un tractor care era condus de un barbat de 69 de ani, din Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au retinut un barbat, in varsta de 72 de ani, din municipiul Bucuresti, banuit de comiterea unor infractiuni, in urma producerii unui eveniment rutier. Potrivit IPJ Vaslui, la data de 18 octombrie 2023, ora 06.28,…

- Politistii din Bucuresti au retinut, in ultimele 24 de ore, trei persoane pentru infractiuni comise in trafic. Un adolescent de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Testul a iesit pozitiv la substante psihoactive. Doi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului,…

- In cauza privind accidentul rutier produs pe Autostrada A 1 km 17, in zona localitatii Ciorogarla, IPJ Ilfov precizeaza ca in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii au constatat faptul ca, din impact a rezultat decesul a 5 persoane dintr un autoturism si ranirea altor 2 persoane, respectiv…

- Opt persoane, printre care trei copii, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un grav accident rutier produs in localitatea Capusu Mare, judetul Cluj. Una dintre victime este in stare critica, dupa a facut stop cardio-respirator. Șoferul care a provocat accidentul a plecat, fiind gasit apoi de politisti.…

- Șoferul drogat de la 2 Mai, Matei-Vlad Pascu, are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București. Mama lui Matei-Vlad Pascu are afaceri in domeniul imobiliar, iar tatal era pasionat de mașini și de curse off road. Tanarul de doar 19 ani avea permis de conducere de…