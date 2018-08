Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare de Guvern initiat de Ministerul Apelor si Padurilor prevede interzicerea constructiei de hidrocentrale la altitudini intre 800 si 1.000 de metri. Proiectul de act normativ se refera la „noi lucrari si activitati pe ape sau care au legatura cu apele”, potrivit Agerpres. In nota…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, se afla in perioada 20-21.08.2018, in județul Arad, unde efectueaza o vizita de lucru, la invitația autoritaților locale și a parlamentarilor din acest județ. In acest context, luni dimineața, incepand cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor le-a prezentat…

- Ministerul Apelor si Padurilor pregateste un ordin in baza caruia ar urma sa fie impuscate, fara discernamant, toate animalele si pasarile de prada din zonele in care se gasesc mistreti bolnavi de pesta porcina africana.

- Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) a aprobat suplimentarea cotelor de interventie la specia mistret, pentru perioada de vanatoare 2018 - 2019, numarul exemplarelor ce pot fi vanate, la nivel national, fiind st...

- Epidemia de pesta porcina pare de neoprit! Ultimele doua cazuri au fost descoperite in sudul judetului Braila, in localitatea Lanurile. Sunt acum 547 de focare, iar peste 60 de mii de animale au fost sacrificate.

- Hidrocentrala de la Islaz revine in atentia autoritatilor locale Foto: Arhiva. Hidrocentrala din comuna Islaz din judetul Teleorman a revenit în atentia autoritatilor dupa inundatiile din ultima perioada. Investitia are o importanta majora nu doar în furnizarea de energie…

- Administratia Nationale ‘Apele Romane’ (ANAR) a efectuat pregoliri ale lacurilor de acumulare, in principal in zonele administratiilor bazinale de apa (ABA) Prut, Siret si Dobrogea-Litoral, reactualizand totodata analiza volumelor disponibile in lacurile de acumulare si din celelalte bazine hidrografice,…

- Uniunea Europeana ar obtine beneficii suplimentare de aproximativ 50 de miliarde de euro daca reglementarile de mediu ar fi aplicate, a declarat, joi, Aurel Ciobanu Dordea, director in Directia Generala (DG) Mediu din cadrul Comisiei Europene, intr-o conferinta privind stadiul implementarii masurilor…