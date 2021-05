Fără mască la birou pentru persoanele vaccinate și nu numai. Care sunt categoriile exceptate Vaccinații mai caștiga un drept. Obligația de a purta masca in birouri a fost eliminata in cazul in care tot personalul este imunizat. Data de 15 mai vine și cu alte masuri de relaxare pentru persoanele imunizate. Astfel, int-un ordin comun, al Ministerului de Interne și al Ministerului Sanatații, au fost introduse o serie de […] The post Fara masca la birou pentru persoanele vaccinate și nu numai. Care sunt categoriile exceptate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

