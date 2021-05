The Weeknd va canta la BRIT Awards 2021, intr-un show inregistrat și difuzat in timpul ceremoniei care va avea loc pe 11 mai pe Arena O2 din Londra, scrie contactmusic.com. Și ceva „interesant”: cine dorește sa participe la show nu va purta masca, dar va fi testat. In plus, distanțarea sociala va fi inexistenta. “Ultima data a cantat la ceremonia din 2016, cand era la inceputul carierei, iar faptul ca se intoarce acum il face sa se simta special”, a declarat o sursa pentru The Sun. “Precum trupa Coldplay, care și-a inregistrat show-ul de deschidere departe de Arena O2 din Londra, Abel va face…