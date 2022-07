Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez le-a cerut vineri miniștrilor sai, funcționarilor publici și angajaților din sectorul privat sa nu mai poarte cravate, pentru a se racori, in timp ce valuri de canicula afecteaza unele parți ale Europei, alimentand cererea

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, le-a cerut ministrilor si altor oficiali de stat sa ii urmeze exemplul si sa nu mai poarte cravata, pentru a economisi energie prin reducerea consumului cu aerul conditionat.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez i-a indemnat, vineri, pe conationalii sai sa ii urmeze exemplul si sa renunte la cravata pentru ca factura la energie sa scada, avand in vedere faptul ca vor folosi la o intensitate mai mica aerul conditionat, relateaza AFP. "Mi-ar placea sa remarcati ca nu am cravata",…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu afirma, in februarie 2021, inainte de a deveni membru al Guvernului, ca Romania are 10- antreprenori si 90- "babuini antreprenori", referindu-se la modul in care sunt platiti angajatii in mediul privat. Comentariul sau a fost facut public miercuri pe Facebook. In replica,…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca facut evaluarea de etapa a membrilor Cabinetului pe baza a zece criterii obiective. „Stabilitatea echipei de ministri” ofera garantia ca Executivul va actiona in continuare „responsabil” pentru continuarea procesului de modernizare a Romaniei, spune premierul.Nicolae…

- Toate noile taxe pregatite de coaliție vor saraci și mai tare mediul privat, care e in prag de colaps, declara Claudiu Nasui. Fostul ministru al Economiei critica taxa de solidaritate dorita de PSD: „Dar solidaritatea inversa, a statului cu mediul privat, cand o s-o vedem oare?”. Fii la curent…

- Ionut Stroe a continuat marti disputa cu ministrul social-democrat al Finantelor Adrian Caciu pe tema raporturilor dintre stat si mediul privat, afirmand ca angajatii de la stat nu trebuie confundati cu bugetul statului si ca mediul privat nu trebuie sa fie considerat dator statului, ci ca statul este…

- In cadrul intalnirii au fost analizate temele semnalate de confederația sindicala și soluțiile pentru protejarea cetațenilor de efectele creșterii prețurilor la energie și produse de baza, imbunatațirea nivelului de trai și a condițiilor de munca pentru salariați.Premierul Ciuca a menționat masurile…