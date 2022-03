Stiri pe aceeasi tema

- Noroc ca nu mai avem -12 grade… Colterm anunța din nou intreruperi și pentru ultima zi inainte de weekend. „In vederea finalizarii unor lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului…

- Caldura și apa calda produse de Colterm pentru abonații sai au ajuns sa coste sume colosale. „Este o situație absolut cumplita, e foarte important sa ințelegem ce ne-a lovit aici. Europa și Romania se afla intr-o criza energetica de proporții istorice. Efectiv nu a mai vazut lumea prețuri la gaz cum…

- Elevii care invața la doua colegii din Timișoara sunt trimiși oficial sa invețe acasa din cauza frigului din clase. La Liceul de Arte și Colegiul Henri Coanda, cursurile se vor face online. Nu mai departe de ieri timișorenii au donat paturi pentru bolnavii de cancer internați in spitale. Abonații…

- Zeci de persoane au donat paturi și pilote, luni, pentru bolnavii din spitalele timișorene care ingheața in spitale, in urma unui apel lansat pe Facebook de catre Liga Vest. Oamenii au dus pilote noi la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal in cadrul acțiunii „Caldura din suflet” – Protestul Paturilor.…

- Prim-vicepreședintele PSD Timiș, omul de afaceri Adrian Cionca, se intreaba retoric daca in Timișoara caldura a ajuns sa fie un lux. „Ca om de afaceri ințeleg multe, foarte multe, tolerez, incerc sa rezolv conflicte, negociez și lista poate continua! In ultima perioada, am evitat sa mai scriu cu referire…

- Reprezentanții PNL Timișoara sunt de parere ca, „blamand in dreapta și in stanga nu se rezolva problema prezentului și cu atat mai puțin a viitorului”. Aceștia mai spun ca, de aproape un an și jumatate, Colterm are o echipa care raspunde de bunul mers al acestei societați, o echipa care in tot acest…

- Sambata, intre orele 16:00 și 00:00, un dispozitiv format din echipaje de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, proximitate, jandarmi, pompieri de la ISU Banat și reprezentanți ai ITM au desfașurat o razie de amploare in Timișoara. Intre orele 18:00 și 22:00, aceștia au acționat…

- Cetațenii din Timișoara care se incalzesc cu energia termica furnizata de Colterm pot sta liniștiți ca nu vor ingheța in case pana la finalul lunii ianuarie, a anunțat primarul Dominic Fritz. Dupa care vom intinde din nou mana spre bugetul de stat sau… spre surse inca nedescoperite. De scapat nu scapam…