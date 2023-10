Fantasy Park a prins destul de mult contur, lucrarile din parc au avansat mult, insa nici acest proiect nu a fost gata la data promisa. In ciuda obstacolelor din santier, Olguta Vasilescu a vizitat parcul si a profitat de ocazie pentru a face un video pentru Tik-Tok. Primarul Craiovei mizeaza din ce in ce mai mult in ultima vreme pe retelele sociale. Asadar, mereu are in preajma persoane care filmeaza sau fotografiaza tocmai pentru a avea material de distribuit pe Facebook si, mai nou, pe Tik-Tok. Olguta Vasilescu, mandra de monstrul din parc Am vizitat si noi santierul din fostul Parc Cornitoiu.…