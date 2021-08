Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o Supercupa si doua meciuri in cupele europene, CFR Cluj a debutat in noul sezon din Liga 1 in fata nou-promovatei U Craiova 1948. Trupa lui Adrian Mutu s-a dovedit o nuca tare pentru campioana, care a avut 2-0, dar a fost egalata, insa a castigat in cele din urma, informeaza digisport.ro.

- FCU Craiova a anunțat astazi transferul goalkeeper-ului austriac Armin Gremsl (26 de ani). El a facut pregatirea alaturi de trupa lui Adrian Mutu, iar astazi și-a pus semnatura pe contract. Gremsl a fost utilizat de Mutu in amicalul cu Hajduk Split, 1-2, cand a bifat 30 de minute. „Briliantul” e mulțumit…

- Adrian Mutu (42 de ani) a condus un antrenament cu mingea in aceasta seara, in stagiul de pregatire pe care FCU Craiova il efectueaza in Slovenia. „Briliantul” testeaza un portar austriac, pe Armin Gremsl (26 de ani). FCU Craiova efectueaza un cantonament in Slovenia, la Zrece, o stațiune preferata…

- FCU Craiova 1948 a revenit in Liga 1 dupa o pauza de 10 ani, iar pregatirea pentru duelurile cu CFR și FCSB o face in condiții de top, cheltuind circa 90.000 de euro pentru un cantonament de 18 zile. Craiova lui Adrian Mutu a ajuns luni seara in cantonamentul din Slovenia, unde va sta pana la 9 iulie.…

- Adrian Mutu (42 de ani) a fost impresionat de prestațiile Italiei din primele doua meciuri de la Euro 2020. Adrian Mutu a trait cele mai frumoase momente din cariera in Serie A. Actualul antrenor al celor de la FC U Craiova 1948 admite ca nu a avut incredere in forța italienilor la Euro 2020, dar forma…

- Oficialii nou promovatei FCU Craiova au anuntat astazi o noua plecare de la echipa. Astfel, ultimul jucator trecut la capitolul plecari este slatineanul Marian Anghelina . Mijlocasul defensiv de 30 de ani a bifat 850 de minute pentru echipa patronata de familia Mititelu, reusind si doua goluri. „Mulțumim,…

- Dani Coman (42 de ani), fost coleg cu Adrian Mutu (42) la echipa naționala a Romaniei, ii prevede „Briliantului” un viitor stralucit in meseria de antrenor. Antrenorul Marius Șumudica (50) este mai rezervat. Fanii FC U Craiova, noua echipa a lui Adrian Mutu, vor fi entuziasmați de laudele pe care Dani…

- Peluza Sud '97, principala facțiune a suporterilor lui FC U Craiova 1948, a reacționat dupa ce angajarea lui Adrian Mutu in postul de antrenor principal al echipei a fost oficializata aseara. Ultrașii olteni amintesc de indepartarea lui Eugen Trica, antrenorul alaturi de care FC U a promovat in Liga…