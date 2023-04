Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in arest preventiv, Cami Nița, alias Fane Vancica, a decis sa accepte probele administrate de procurori in dosarul de lipsire de libertate, sperand, probabil, la o pedeapsa mai blanda.

- Liderul interlop Fane Vancica ar fi gasit o soluție pentru a face rost de bani, in condițiile in care, dupa arestarea sa, din toamna anului trecut, nu a mai putut sa incarce conținut pe platformele de socializare, de urma carora obținea venituri importante. Ca urmare, acesta ar fi apelat la metode specifice…

- Liderul unui clan din Lugoj a fost prins de polițiștii din Italia dupa ce s-a dat de gol cu postarile pe rețelele de socializare. Iulian Boț, supranumit și “Viscol”, a fost condamnat in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Acesta a fugit din țara dupa ce a mituit un […]

- Liderul interlop Lucian Boncu, care a planuit asasinarea editorului șef al PRESSALERT, a fost condamnat la 11 ani si 5 luni inchisoare. Decizia luata de Curtea de Apel Timișoara este definitiva .

- Ziarul „Viitorul” din 17 ianuarie 1929 publica articolul In jurul dramei din Bacau, despre o afacere de amor sfarșita prost. Subiectul dramei care s-a petrecut in „lumea buna” a Bacaului ar putea inspira un film, o piesa de teatru sau o telenovela. „BACAU, 14. — Am relatat ca aseara, intre orele 8—8…

- SENTINTA….Trimisi in judecata dupa ce au fost acuzati de loviri si alte violente si talharie calificata, cei cinci barladeni arestati in urma cu mai bine de doi ani si-au primit pedepsele. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au luat act de retragerea apelului si au mentinut pedepsele din prima instanta.…

- Doi romani au fost arestați pentru o crima deja judecata la Alicante, dupa scrisoarea unui prizonier catre Poliție. Marturisirea unui coleg de celula al unui barbat condamnat pentru sugrumarea unui octogenar a dus la prinderea altor doi complici in Grenada și Caraibe, scrie cotidianul iberic Informacion…

- INCREDIBIL… Dupa ce a furat de la sase societati si talharit cat a putut, Ionel Drosu, din Barlad , a fost condamnat ieri, la Judecatoria Barlad, pentru furt calificat, la doi ani cu suspendare! Si la prestarea a 90 de zile de munca neremunerata, in cadrul Primariei Barlad sau in cadrul Spitalului Municipal…