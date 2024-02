Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman incearca sa ajute romanii cu bani pentru a putea trece cu bine peste situațiile financiare dificile. Sumele de bani pot fi acordate doar pentru anumite categorii și in anumite condiții.

- Alocațiile din februarie 2024 vor fi mai mari pentru copii, dupa ce sumele au fost indexate cu rata inflatiei. Astfel, copiii vor primi alocatiile din februarie 2024 marite, avand in vedere ca sumele se indexeaza cu rata inflației pe anul fiscal anterior, care a fost de 13,8%. Alocatiile de stat pentru…

- Alocații marite: Cand intra banii pe carduri pentru copii și tineri Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, valoarea alocației de stat pentru copii se indexeaza cu rata medie a inflației, anual. Alocațiile pentru copii și tineri au fost majorate in acest an, cu 13,8%. Sumele vor fi virate in…

- Alocații majorate 2024. Cand intra banii pe carduri pentru copii și tineri. Care este valoarea alocației in acest an Alocații majorate 2024. Alocațiile pentru copii și tineri au fost majorate in acest an, cu 13,8%. Sumele vor fi virate in conturi, in luna viitoare. Ministerul Muncii a anunțat ca majorarile…

- Antibioticele pot fi eliberate in baza unei rețete reținute in farmacie, iar in situații de urgența, se permite eliberarea anumitor antibiotice pentru o durata de 48 de ore, cu condiția unei declarații pe propria raspundere.

- Luni seara, in zona strazii Sub Cetate, langa un magazin Mega Image, a izbucnit un scandal monstruos, la fața locului intervenind mai multe echipajde de poliție, ambulanța și SMURD. Acum, IPJ Cluj a venit cu mai multe clarificari in acest caz, dupa ce polițiștii au depistat toate persoanele implicate,…

- Procurorii israelieni au formulat duminica acuzatii penale impotriva unui barbat care s-ar fi dat drept soldat pentru a se alatura razboiului din Gaza, dar, de fapt, a furat munitii si, potrivit presei, a pozat intr-o fotografie in prima linie alaturi de premierul Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters,…

- Continue reading Un jucator care a fost la EURO cu naționala Romaniei ii transmite un avertisment selecționerului Edi Iordanescu, in ceea ce privește selecția. Cei tineri pot sa clacheze, pe mine a cazut stadionul. Exclusiv Video at Info real.