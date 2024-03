Familia regală britanică a intrat în zodia Cancerului. Ducesa Sarah Ferguson, victimă a doua oară Inca o veste proasta pentru familia regala britanica : ducesa Sarah Ferguson a fost diagnosticata, din nou, cu cancer. In varsta de 64 de ani, ea a fost operata de cancer la san chiar in aceasta vara. Sarah „Fergie” Ferguson sufera de cancer de piele. Fosta soție a Prințului Andrew, in varsta de 64 de ani, a fost diagnosticata cu melanom malign, cunoscut și sub denumirea de cancer de piele, a anunțat purtatorul de cuvant al acesteia. Ferguson, care a trecut cu bine printr-o operație de cancer de san in vara, era inca in „dispoziție buna”, in ciuda acestei vești proaste, a relatat, printre altele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

