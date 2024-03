Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 12 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Laura și Cristian au avut parte de un nou moment in doi. Cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 au implinit prima luna de cand sunt impreuna. Iata cum au sarbatorit!

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru…

- Petrecerea nu incepuse de foarte multa vreme cand Antonia și Valentin iși gaseau timp pentru un dialog de cuplu cu destainuiri și declarații. Ulterior, la party, concurentul a fost agresiv cu iubita sa.

- Chiar daca la inceput nimeni nu a crezut in povestea lor de dragoste, Hatice și Mihai au reușit sa depașeasca toate obstacolele. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata impreuna, iar de curand au aniversat un an de relație.

- Anul 2024 din punctul de vedere al producțiilor TV se pare ca va fi un an extrem de ofertant. Deja acvem o producție noua in derulare la Antena 1, iar cei de la Kanal D au anunțat cine sunt primii 10 concurenti de la „Insula de 1 milion”, precum și ata lansarii show-ului. Citește mai […] The post Cine…

- Ana și Alex de la Mireasa, sezonul 4, au format unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din casa "Mireasa". Cei doi au parasit competiția de la Antena 1 casatoriți, iar relația lor a evoluat frumoasa, dupa terminare. Iata ce mai fac cei doi foști concurenți de la Mireasa, dar și cat de repede…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Cristian și Laura au petrecut cateva momente de relaxare in jacuzzi. Au sau nu cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 planuri de viitor impreuna. Iata ce au discutat!