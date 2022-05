Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden anunta inca 800 de milioane de dolari ajutor militar pentru a spori si mai mult capacitatea Ucrainei de a lupta in est, in regiunea Donbas, cu arme de artilerie grea, obuziere, munitie si mai multe drone tactice. "Nicio nava care a navigat sub pavilion rusesc sau care…

- Planuita inca din 2020, nunta lui Brooklin Beckam, fiul lui David și al Victoriei Beckam, cu Nicola Peltz, este una de milioane, la propriu. 3 milioane de dolari au cheltuit pentru evenimentul cu ștaif ce le unește destinele celor doi indragostiți, iar invitații sunt unul și unul.

- Cariera lui Will Smith are de suferit, dupa scandalul pe care actorul l-a provocat la premiile Oscar. Productia celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys" a fost oprita. Si alte studiouri care aveau proiecte cu Will Smith au luat decizii similare. Pare ca vor sa vada cat de grav e afectata reputatia…

- Jim Carrey a criticat Hollywood-ul pentru ovatiile in picioare oferite lui Will Smith atunci cand a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rolul din filmul „King Richard”, dupa ce l-a lovit pe Chris Rock.

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat…

- Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ar avea blocata in bancile din Ucraina o suma semnificativa: 5 milioane de dolari, sustine sport.ua, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- Comerțul extern al Republicii Moldova, în 2021, a batut patru recorduri istorice și a trecut de 10 miliarde de dolari, susține expertul Veaceslav Ionița. Potrivit lui Ionița, în primul rând, volumul comerțului extern a depașit pentru prima data nivelul de 10 miliarde dolari…