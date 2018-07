Stiri pe aceeasi tema

- Albert Einstein a avut un copil, Eduard, care la varsta de 20 de ani a fost diagnosticat cu schizofrenie și a fost internat de numeroase ori intr-un sanatoriu. Eduard avea talent la muzica și studia pentru a deveni psihiatru. El a declarat de mai multe ori ca iși uraște tatal.

- O fata de 13 ani a fost prinsa de politistii de frontiera aradeni cand incerca sa iasa din tara, intr-un microbuz, prezentand buletinul verisoarei sale, in varsta de 20 de ani. Verisoara, la randul ei, a fost prinsa ascunsa dupa bancheta din spate a microbuzului, incercand sa evite controlul (news.ro).La…

- DupE nunta fastuoasE din luna mai dintre Printul Harry xi Meghan Markle, Familia Regala britanicE va fi din nou in sErbEtoare odatE cu botezul Printului Louis. Acesta reprezintE unul dintre cele mai importante momente din viata Printului William xi al sotiei sale, Kate. }n Marea Britanie se vorbexte…

- Un barbat din statul american Carolina de Nord a intrat cu mașina in restaurantul in care familia sa lua masa. El și-a omorat fiica și nora și a ranit alte trei rude, relateaza Independent. Barbatul in varsta de 62 de ani și-ar fi așezat familia la masa, iar apoi a mers pana la mașina. Din motive inca…

- Alex Ferguson a ieșit din coma. Antrenorul in varsta de 76 de ani a dialogat cu familia Dupa operația suferita sambata, scoțianul este in revenire. Intervenția chirurgicala a avut loc la Royal Hospital di Salford. Langa fostul manager de la Man United sta tot timpul soția Cathy, cu care s-a casatorit…

- E ceva cu rochia roșie și gravidele celebre, iar asta poate avea legatura cu alegerea acestei culori de catre Kate Middleton, cand l-a prezentat lumii pe al treilea ei nascut, pe 23 aprilie. In varsta de 35 de ani, actrița Kirsten Dunst se apropie de momentul nașterii primului ei copil și-al logodnicului…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina în septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, în vârsta de 4 ani,…

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…