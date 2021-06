Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in libertate sau 30 ani de inchisoare? Politistul alb Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, si procurorii responsabili de caz au cerut miercuri in instanta pedepse diametral opuse, relateaza AFP preluat de agerpres. In documentele trimise inainte de audierea…

- Cazul care a provocat ample proteste in SUA și manifestari de solidaritate in intreaga lume este acela a lui George Floyd , afroamericanul ucis de catre poliția din Minneapolis. Apropiati ai lui George Floyd au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters. George Floyd a fost ucis la 25…

- Sustinatori si apropiati ai lui George Floyd au defilat duminica la Minneapolis pentru a comemora un an de la moartea afroamericanului in timpul arestarii sale de catre un politist alb, intr-un caz care a generat un val de emotie in lume si ample proteste antirasiste in SUA, relateaza AFP si Reuters.…

- ​Politia din SUA a ucis prin împuscare o adolescenta de culoare în Columbus, capitala statului Ohio, la mai putin de o ora înainte de condamnarea fostului politist Derek Chauvin de uciderea lui George Floyd, relateaza AFP și Insider.Potrivit sefului politiei din oras, Michael…

- Familia lui George Floyd spune ca verdictul dat marți seara in procesul fostului polițist Derek Chauvin, gasit vinovat pentru uciderea barbatului afroamerican in mai 2020, este o victorie, dar ca lupta pentru dreptate nu s-a incheiat, relateaza CNN.

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- „Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu s-ar fi retras sa delibereze”, a declarat Biden, in Biroul Oval, potrivit Agerpres. „Este o familie buna”, a adaugat liderul de la Casa Alba, care a evocat „angoasa” asteptarii deciziei juriului…