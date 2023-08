Stiri pe aceeasi tema

- ■ anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe ■ nemțeanul lucrase ca agent de paza și securitate la o mina de mangan din Tambao, fiind rapit de gruparea jihadista Al-Mourabitoune ■ Iulian Gherguț a fost adus in țara dar se afla intr-un loc inca nedezvaluit de…

- De abia acum, dupa cateva decenii, a inceput sa dea in clocot scandalul cu „azilele groazei”, despre care TOȚI ȘTIAU de prea multa vreme. Scrofulos la datorie, Catalin Drula, presedintele USR, a sarit la jugulara premierului Marcel Ciolacu, cerandu-i imperativ s-o dea afara din Guvern și din PSD pe…

- ■ in fața cimitirului din Roman o creanga de copac a cazut peste un autoturism ■ in el se aflau un barbat și o femeie ■ autovehiculul a fost avariat destul de serios ■ mii de consumatori au ramas fara curent electric ■ Furtuna din dupa-amiaza zilei de 11 iulie 2023 a provocat, intr-un interval […] Articolul…

- ■ nemțeanul Bogdan Dumea, secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, e convins ca noua echipa de la Palatul Victoriei va lucra in beneficiul Romaniei ■ țara se afla, in opinia acestuia, pe drumul corect ■ noul ministru cu care va lucra nemțeanul este colegul sau de partid,…

- Este un moment tensionat pentru reprezentanții sistemului de invațamant, care a culminat cu o perioada de greva prelungita, punand elevii in situația critica de a nu incheia anul școlar curent. In mod cert, cererile cadrelor didactice sunt juste și bine intemeiate. Ințelegem acest lucru și intotdeauna…

- Astazi, de 1 iunie, copiii sunt așteptați de polițiști, pompieri și jandarmi pe platoul Curții Domnești, pana la ora 13:00. Tot la Curtea Domneasca, pasionații de biciclete, role și iubitorii de sport se pot bucura, incepand de ieri, de un pumptrack. Vrem sa ne bucuram cat mai mult de sarbatoarea copilariei,…

- ■ timp de o saptamana, la Roman, s-au desfașurat o multitudine de manifestari in diverse domenii: cultura, educație, sport, știința, medicina, aparare ■ la acestea au participat mii de localnici, care s-au bucurat de vremea frumoasa și de acțiuni, unele in premiera ■ A cazut „cortina” peste manifestarile…

- ■ incepand din 22 mai, toate unitațile școlare vor fi inchise, fiind numite comitete de greva ■ in Neamț, vor participa la protest 4.356 membri de sindicat ■ directorii de școli vor trebui sa faca orar special pentru cadrele care nu participa la greva ■ Și in județul Neamț, ca in intreaga țara, de luni,…