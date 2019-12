Familia Adrianei Feraru, fetita ucisa de pedofilul olandez solicita daune de un milion de euro. Avocatul familiei va depune o acțiune in instanța pentru primirea despagubirilor, potrivit Antena 3 Deși in urma cu cateva saptamani parinții Andreei anunțau ca nu vor cere bani familiei lui Vischer, aceștia s-au razgandit și acum cer nu mai puțin The post Familia fetitei de 11 ani violata si ucisa de olandezul pedofil cere despagubiri uriase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .