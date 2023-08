Famalicao l-a cumpărat pe internaţionalul român Alex Dobre Internationalul roman Alex Dobre a fost transferat definitiv de echipa portugheza FC Famalicao, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. In a doua parte a sezonului trecut, Dobre, un mijlocas ofensiv care va implini 25 de ani pe 30 august, a fost imprumutat de gruparea lusitana de la Dijon. Acum a fost achizitionat definitiv si a semnat un contract pe doi ani, informeaza Agerpres . Dobre s-a impus ca „unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei“ de la venirea sa in ianuarie, noteaza clubul portughez. A adunat 20 de jocuri, in care a marcat 3 goluri si a oferit 3 pase decisive. Evolutiile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

