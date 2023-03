Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu ar trebui sa aiba o comunicare mai buna cu PNL, a declarat marti la RFI vicepresedintele formatiunii Virgil Guran, care precizeaza ca nu are nemultumiri fata de activitatea sefului MAE. El a aratat ca orice ministru nu e pe cont propriu iar partidul are un program de guvernare care trebuie…

- Vicepreședintele PNL Alina Gorghiu spune ca Marcel Ciolacu trebuie sa prezinte argumentele pentru care a facut declarația privind posibilul faliment al unei societați RCA: „In Romania e destul de sensibil sa te joci cu termeni de genul faliment sau insolvența, dat fiind istoricul recent”, scrie Mediafax.Gorghiu…

- Vicepreședintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, este radical in privința victoriei in Ucraina, considerand chiar ca țara sa s-ar putea dezintegra daca va pierde, scrie dpa.

- Prin Ordinul nr. 32 din data de 06.02.2023 al Președintelui Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, Spitalul Județean de Urgența Dr. Constantin Opriș Baia Mare a fost incadrat in categoria a II-a de acreditare, de la categoria a V a deținuta anterior. Acreditarea, este un proces…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit Turcia si Siria si a provocat numeroși morti si raniti. Au avut loc zeci de replici, una dintre ele cu magnitudinea 6,6. Cutremurul care a avut loc spre primele ore ale dimineții, a fost urmat la pranz de un alt seism de magnitudine 7,6. Blocuri au fost doborate…

- The Government will regulate, through a decision, the data management and storage framework in the government cloud platform, so that by 2026 at least 30 institutions "migrate" to this cloud, Minister of Research, Innovation and Digital Transformation Sebastian Burduja stated, told Agerpres.…

- "Fac pelerinaj pe la partidele aflate la guvernare și la cele din Opoziție! Eu vreau sa ințeleg tot ce se intampla astazi in Romania pentru ca Romania este in criza. La nivel de presa mondiala, se vehiculeaza deja ideea ca se intoarce pandemia! Țara este in colaps! Eu, daca am hotarat sa imbrac haina…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) a stabilit conditiile si calendarul Admiterii pentru anul universitar 2023-2024, Metodologia specifica fiind aprobata in ultima sedinta a Senatului institutiei de invatamant superior. Astfel, admiterea candidatilor la USV Iasi…