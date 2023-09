Stiri pe aceeasi tema

- Evergrande a declarat ca pierderea sa din ianuarie-iunie a fost de 33 de miliarde de yuani (4,53 miliarde de dolari), fata de o pierdere de 66,4 miliarde de yuani in aceeasi perioada a anului trecut. Dezvoltatorul se afla in centrul unei crize in sectorul imobiliar al Chinei, care de la sfarsitul anului…

- Pierderile cauzate de catastrofele naturale au crescut fulminant in ultimii ani la nivelul planetei. Un raport al Swiss Re, al doilea asigurator mondial, estimeaza la 120 miliarde de dolari pagubele provocate de catastrofe natur numai in primul semestru al anului in curs, ceea ce reprezinta o creștere…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la 48,7% in aprilie 2023. In…

- Autoritatile ruse si-au dublat tinta referitoare la cheltuielile militare in anul 2023, pana la peste 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei treimi din totalul cheltuielilor publice, potrivit unui document consultat de Reuters care scoate la lumina majorarea costurilor cu

- Ziarul Puterea a anunțat in EXCLUSIVITATE ca va uram numirea lui Lucian Heiuș la Finanțe. Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de secretar general al Ministerului Finanțelor in favoarea fostului șef ANAF. In aceasta seara, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia prim-ministrului…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta, luni, ca au fost emise peste 8,3 milioane de certificate medicale in anul 2022, in crestere fata de perioada 2019-2020, dar similar cu numarul emis in 2021. In 2022 a fost decontata suma de 5,9 miliarde de lei pentru concediile medicale, institutia…

- Foarte putini medici vor sa discute despre sprijinul financiar pe care l-a oferit Romania refugiatilor ucraineni. Ne-am lovit de aceasta reticenta cu uimire: nu ni s-a mai intamplat niciodata pana acum, in cele peste doua decenii de cand facem jurnalism, sa fim refuzati sau de-a dreptul ignorati de…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi in Zona Libera Galati o fabrica de baterii pentru masinile electrice, o investitie de 1,4 miliarde euro, care va genera in final circa 8.000 de locuri de munca, informeaza Biroul de presa al Primariei Galati.