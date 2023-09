Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul Euroins poate ajunge la 1 mld. euro: 1,6 milioane de polite RCA emise de Euroins sunt active astazi. Creante scadente de peste 600 mil. lei, expunere potentiala de 5 mld. lei, arata o analiza Ziarul Financiar.

- Casa de insolventa CITR a finalizat prima etapa din gestionarea falimentului Euroins. In cele aproximativ 3 luni de la numirea sa ca lichidator judiciar al Euroins, echipa CITR a analizat peste 1.100 declaratii de creanta ce au presupus studierea a peste 350.000 de documente pentru a realiza tabelul…

- Gloria a disputat sambata ultimul amical inainte de reluarea Ligii Secunde. Adversarul, divizionara a treia Olimpia Ramnicu-Sarat, s-a incadrat in tiparul oponentelor din intersezon, adica o echipa buna, dar nu de speriat. Buzaul a deschis scorul repede, prin Lazar, majorand avantajul in minutul 35,…

- In ședința Consiliului Județean de astazi, aleșii județeni au aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul privind realizarea primului AquaPark din județul Maramureș, in zona Baia Sprie. In paralel, se pregatesc cererile de finanțare, iar in luna august va avea loc depunerea proiectului, in valoare…

- Constructorul japonez a prezentat o noua ediție speciala pentru emblematicul Jimny. De aceasta data, cea mai noua ediție este botezata Rhino, iar aceasta aduce exclusiv modificari vizuale. Cea mai importanta noutate este o vopsea alba cu grafice speciale. Ele sunt vizibile pe capota, in zonele laterale…

- O lege intrata recent in vigoare prevede ca la aceeași adresa cu domiciliul sau resedinta nu se pot inregistra mai mult de 10 persoane. Exista, insa, și excepții. Este vorba de rude pentru care noile modificari nu sunt valabile. Concret, limitarea nu se aplica „in cazul titularului unui drept locativ…

- Proiectul extinderii Magistralei M2 pana in comuna Berceni a intrat in linie dreapta – anunța, joi, reprezentanții Primariei Sectorului 4. Oficialii transmit ca vor fi implementate ultimele recomandari ale experților Jaspers in vederea proiectarii extinderii Magistralei M2 pana in comuna Berceni. „Beneficiind…

