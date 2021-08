Utilizatorii Ghiseul.ro pot plati și facturile pentru utilitati, cu zero comision la tranzactii, a anuntat Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Incepand de luni, cei peste 130.000 de clienti ai Apa Nova, persoane fizice si persoane juridice, pot plati cu cardul, pe Internet, taxele pentru furnizorul de utilitati. Astfel, utilizatorii Ghiseul.ro pot accesa, numai dupa autentificare, […] The post Facturile la utilitați pot fi platite, fara comision, prin platforma Ghișeul.ro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .