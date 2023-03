Electrocasnicele consuma chiar și atunci cand sunt inchise, dar cu toate acestea, obișnuim sa le lasam in priza in permanența. Factura anuala ar putea fi mai mica cu aproximativ 420 de lei, daca aparatura ar fi oprita de tot și folosita doar la nevoie.O analiza recenta a unei companii de electricitate arata ca aparatele lasate in modul stand-by consuma intre 40-70% din energia pe care o folosesc in timpul funcționarii. Levente Varvedo – specialist in energie regenerabila: In mod normal, orice consumator de energie electrica, și daca e un simplu bec, are un consum oarecare de energie electrica.…