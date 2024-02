Facturi mai mari la gaze s-au inregistrat in acest sezon in judetul Vaslui, dar nu din cauza pretului, ci din cauza consumului ridicat. In acest context, autoritatile locale spun ca intentioneaza ca prin Programul Anghel Saligny, sa mareasca reteaua de distributie a gazelor naturale in judet, cu peste 40%. Investitiile vor demara in acest an, spune conducerea Gaz Est Vaslui. Reporter: Alina Darie – Locuitorii municipiului Vaslui, ai caror locuinte sunt racordate la reteaua de gaze naturale, au reclamat faptul ca cele mai recente facturi au fost mult mai mari decat in lunile anterioare si dau vina…