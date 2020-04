Ratele dobanzilor la creditele pentru IMM si microintreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,0% pe an pentru creditele de investitii si de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, potrivit normelor metodologice de aplicare a Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST Romania, aprobate luni de Guvern.