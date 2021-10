Facebook, Whatsapp și Instagram, BLOCATE Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu au funcționeaza in Romania, luni seara, de la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin Facebook. Se pare insa ca defecțiunile s-au inregistrat și in alte țari, conform internauților care au intrat pe Twitter pentru a se convinge ca și alții intampina dificultați in accesarea platformelor Facebook. Deocamdata, […] The post Facebook, Whatsapp și Instagram, BLOCATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

