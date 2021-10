Facebook schimbă regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale Compania de media sociala, care permite comentarii mai critice la adresa persoanelor publice comparativ cu cele la adresa persoanelor private, isi schimba abordarea in privinta hartuirii jurnalistilor si a ”aparatorilor drepturilor omului”, despre care afirma ca sunt in atentia publica din cauza activitatii lor si nu a faptului ca sunt persoane publice. Facebook este urmarita atent de parlamentari si autoritati de reglementare la nivel mondial in privinta practicilor de moderare a continutului si a faptelor daunatoare legate de platformele sale. Documentele puse la dispozitie de o informatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

