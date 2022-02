Facebook Reels a sosit, Meta vrea să concureze cu TikTok Facebook creste presiunea asupra rivalului TikTok , odata cu lansarea de Reels, functie care era deja disponibila in Instagram. De cativa ani Facebook a pierdut factorul cool, pe care il are TikTok acum si vrea sa recupereze ecartul imitandu-si rivalul. Meta a lansat astfel o functie adoptata de YouTube ca Shorts (cu succes), de Snapchat si Instagram: Reels. Pana si Twitter si Reddit au ceva de gen. Functia de videoclipuri scurte Reels a debutat in peste 150 de tari in aceasta saptamana. Facebook Reels se pot accesa din aplicatia de pe Android si iOS, iar testele incepusera in aceasta directie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

