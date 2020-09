Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a impuscat mortal un sustinator al presedintelui american Donald Trump in timpul protestelor de sambata din Portland s-a autodeclarat pe contul sau de Facebook ca fiind „100% pentru ANTIFA”.

- ​O persoana a fost impușcata mortal in Portland, dupa ce suporterii președintelui Donald Trump care marșaluiau in oraș s-au ciocnit cu protestatarii Black Lives Matter, relateaza BBC News . Imaginile de la fața locului arata cum medicii incearca sa salveze viața unui barbat alb, insa poliția a refuzat…

- Facebook a anuntat miercuri ca a eliminat de pe site-ul sau 790 de grupuri legate de gruparea QAnon, care raspandeste teorii ale conspiratiei, relateaza joi dpa, titreaza Agerpres. Gigantul tehnologic a anuntat de asemenea ca restrictioneaza aproximativ 1.950 de grupuri, 440 de pagini si peste 10.000…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- De ziua naționala a Statelor Unite ale Americii, președintele țarii, Donald Trump a ținut un discurs la Muntele Rushmore. In loc de un discurs unificator, Trump a folosit ocazia pentru a lansa noi atacuri la adresa adversarilor sai politici și a denunțat „fascismul de extrema stanga”, relateaza The…

- Un barbat a fost ranit mortal prin impuscare, la o manifestatie impotriva rasismului Black Lives Matter (BLM), la Louisville, in centrul Statelor Unite, unde uciderea unei femei de culoare de catre politie, in aparatmentul acesteia, a provocat o emotie si un val de manifestatii, relateaza AFP, potrivit…

- Un sergent californian al armatei aerului a SUA cu legaturi cu o grupare de extrema dreapta a fost inculpat marti pentru uciderea unui politist in orasul Oakland, din vestul Statelor Unite, in timpul unei manifestatii antirasiste, transmit AFP si Reuters.Potrivit Departamentului Justitiei…

- Piața Trafalgar din centrul Londrei a fost scena unor ciocniri violente intre reprezentanții mișcarii antirasiste Black Lives Matter, grupurile de extrema dreapta și forțele de ordine.Unul dintre contra-protestatari a fost batut rau, dar a fost salvat de un activist negru Black Lives Matter, care l-a…