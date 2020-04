Stiri pe aceeasi tema

- Facebook și Messenger adauga noi emoticoane pentru reacții, in contextul distanțarii sociale generate de criza COVID-19. Anunțul a fost facut prin intermediul unei mesaj pe Twitter postat de Alexandru Voica, EMEA communications manager pentru Facebook. Traducerea reacțiilor ar fi ”imi pasa” sau ”grija”.…

- "PNL nu mai exista. S-a intors PDL cu austeritatea. In 2010, experimentul austeritatii si-a dovedit esecul! A-l repeta acum, inseamna prostie, ticalosie si interese ascunse sub umbrela starii de urgenta. La fel, nu reeditati scenariul prost prin care ati invrajbit atunci privatul contra statului si…

- De la momentul decretarii starii de urgența de catre Președintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, in contextul extinderii rapide a pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Romania in doar cateva zile...

- Fostul premier Viorica Dancila susține miercuri, pe Facebook, ca in linia intai a bataliei impotriva coronavirusului sunt femeile, rugandu-i pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Marcel Vela sa spuna un cuvant de apreciere pentru „doamnele și domnișoarele care in aceste zile salveaza Romania”.Marturie…

- Romania va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta impotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro ce vor fi puse la dispozitia statelor membre UE pentru a combate criza, a declarat presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. "Prin infiintarea Initiativei de investitii…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de urgența, a clarificat modul in care bancile și IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in...

- Starea de urgența și masurile stabilite de autoritați in vederea stoparii epidemiei de COVID19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presa din Romania, in special in cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care respecta standarde profesionale și etice. ...

