Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului a ramas masca la inceputul acestui an, cand s-a aflat ca Marian Rada revine ca antrenor la Rapid, dupa plecarea lui Nicolae Grigore. Iata ca, desi s-a intors pe banca giulestilor, Marian Rada nu a uitat de cel mai bun prieten! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe antrenor intr-o ipostaza…

- In jur de 2000 de membri si activisti Pro Romania au participat la Conventia Anuala, organizata la Palatul Parlamentului. Pe langa principalii comunicatori ai partidului – Corina Cretu, europarlamentar, senatorul Adrian Tutuianu, fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu si, bineinteles, presedintele…

- Fiica ziaristului N.D. Cocea si nepoata politicianului liberal Ion Manolescu Strunga nu a mai trait sa isi vada visul cu ochii: recuperarea averii familiei. Dupa decesul Ioanei Maria Cocea, la Instanta suprema solicita restituirea unei impresionante colectii de arta mostenitorii ei, Alexandra, Maria…

- E influencer de top si doua case de poveste! Una cu peretii aurii, in stil baroc si alta argintie, cu un dormitor cabaret. Desi e pretentioasa la capitolul design, frumoasa Denise a dezvaluit ca are obiecte de la 7 la mii de euro!

- A facut senzatie la „Assia Express” - cel mai dur reality-show difuzat in Romania, iar acum iese din nou in evidenta. Ana Morodan (35 de ani) a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza absolut senzationala.

- Superstarul Cristiano Ronaldo a batut recordul pe piața imobiliara din Portugalia, țara sa natala.Atacantul a cumparat un apartament de 287 de metri patrati in Lisabona, pentru care a platit 7,2 milioane de euro, un record in Portugalia, informeaza lefigaro.fr, care citeaza publicatia Expresso.…

- Simona Halep coboara pe locul patru in clasamentul WTA. Romanca și naomi Osaka vor face o rocada in clasament, informeaza mediafax.Simona Halep și Naomi Osaka vor face schimb de locuri in clasamentul WTA dupa ce jucatoarea japoneza de tnis și-a asigurat calificarea in semifinalele turneului de la Brisbane.Naomi…

- Judecatorii Curtii Supreme au respins definitiv actiunea promovata de inspectorii de integritate pentru controlarea averii politicianului Alexandru Mazare, fost senator de Constanta in Parlamentul Romaniei si frate al fostului primar Radu Stefan Mazare. La capatul unui proces care a durat mai bine de…