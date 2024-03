Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii anunța ca nu a emis nicio licența de import pentru produse agricole din Ucraina din octombrie 2023 pana pe 20 februarie 2024. Importurile de produse agricole din Ucraina sunt reglementate prin Ordonanța de Urgenta nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare si…

- Cantitati de 988.152 tone de grau si 18.286 tone de porumb au fost plasate, in perioada 2 mai - 31 decembrie 2023, in regim de tranzit pe teritoriul Romaniei, avand ca tara de expeditie Ucraina, prin intermediul a 14.584 de operatiuni, arata datele publicate, marti, de Autoritatea Vamala Romana (AVR).…

- Romania ar putea deveni o ținta legitima pentru loviturile Rusiei din cauza Moldovei.Așa titreaza oficiosul moscovit Pravda. Se spune nici mai mult și nici mai puțin ca piloții ucraineni antrenați in Romania pe aeronavele F-16 vor decola din Romania pentru a efectua misiuni de lupta in Ucraina. In…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca va concedia toata conducerea Portului Constanța daca se adeverește ca transportatorii din Ucraina au linii speciale și preferențiale pe care descarca produsele și cu ajutorul carora nu stau la coada.Grindeanu spune ca anumite camioane sunt chemate…

- De ce nu s-au ieftinit alimentele ? Viața tuturor a devenit mai scumpa, asta deși am vazut ca Guvernul a plafonat adaosul comercial și vrea sa continue cu aceasta politica, iar in același timp a crescut taxarea aplicata acelor companii. „Noi nu observam scaderi de prețuri la raft. Ne tot intrebam daca…

- Cu toate ca exista numeroase specii de ploșnițe, cel mai des intalnita in Romania este ploșnița de pat. Se hranește cu sangele gazdei, lasand in urma mancarime și iritații, iar distrugerea acesteia necesita adesea intervenția profesioniștilor in dezinsecție. O alta specie foarte frecventa in casele…

- Reprezentanții fermierilor romani cer Guvernului sa introduca taxe vamale pentru produsele agroalimentare provenite din Ucraina și Republica Moldova. Masura ar egaliza prețurile de vanzare cu cele din țara noastra și ar reuși sa-i scoata din faliment pe agricultori. Totodata, aceștia cer anularea supraimpozitarii…

- Din luna martie a anului acesta, mai mulți utilizatori ai cunoscutei platforme Netflix vor pierde accesul la vizionarea filmelor. Vizați de aceasta decizie sunt utilizatorii care acceseaza platforma de pe anumite televizoare din gama Sony. Compania japoneza Sony a transmis ca anumite modele de televizoare…