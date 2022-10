Fabrică de 30 de milioane de euro la Târgu Cărbunești O fabrica in valoare de 30 de milioane de euro va fi construita la Targu Carbunești, in județul Gorj. Danuț Birau, primarul din Targu Carbunești, a declarat ca este vorba de o investiție a companiei Soceram, producator de materiale de construcții. Investiția se va intinde pe o suprafața de 10 hectare, in zona Cojani. Terenul a fost achiziționat de catre compania amintita inca din anul 2008. Din cauza unor probleme birocratice lucrurile au trenat, iar la un moment dat Soceram a decis sa stopeze orice inițiativa pentru construirea fabricii de la Targu-Carbunești. In anul 2020 discuțiile cu autoritațile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Stiri pe aceeasi tema

