Stiri pe aceeasi tema

- Cardiomed, firma din Iasi la care medicul Dan Tesloianu detine jumatate din partile sociale, aproape ca si-a dublat de la un an la altul profitul net, ajungand la jumatate de milion de euro in 2021 (cele mai recente date financiare disponibile). Mai exact, anul a fost incheiat de Cardiomed cu un profit…

- Dupa ce in 2022 a bifat 20 de proiecte prin achiziții și dezvoltare organica, urmeaza o perioada de consolidare și coagulare a noilor companii sub umbrela MedLife MedLife raporteaza pentru anul 2022 o cifra de afaceri consolidata pro-forma de 2 miliarde lei, in creștere cu 41% fața de anul precedent.…

- Fondatorul Strong MND Corporation, Ștefan Mandachi, a vandut compania și marca Spartan pentru 20,3 milioane euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Taxe de solidaritate pe veniturile marilor companii, propusa de Partidul Social Democrat, este respinsa categoric de catre parlamentarii USR. Conform previziunilor acestora introducerea unui impozit de 1% din cifra de afaceri pentru companiile mari inseamna creștere de prețuri in toate domeniile. In…

- Autostrada Ploiești-Brașov ar putea avea cel mai lung tunel de autostrada din Europa, insa Romania nu iși permite sa il construiasca. Romania nu iși permite sa construiasca pe Valea Prahovei cel mai lung tunel de autostrada din Europa, considera Asociația Construim Romania care a publicat o analiza…

- Un fost consilier județean și om de afaceri din Bacau, Laurențiu Ganea, figureaza pe lista celor mai cautați infractori ai Poliției Romane. Barbatul a primit 6 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, dar a disparut fara urma.

- ”Trei noi contracte de finantare au fost semnate intre Banca Europeana de Investitii si Ministerul Finantelor, cu o valoare totala de peste 260 milioane euro. Contractele vizeaza, pe de o parte imbunatatirea sigurantei drumurilor nationale din Romania si reducerea numarului de accidente, raniri si decese,…

- Bugetul Sectorului 5 pentru 2023 este 1.385.717.120 lei, din care 255.396.020 lei sunt alocati investitiilor, iar 178.664.350 lei sunt alocati pentru sistemul de invatamant din Sectorul 5, arata comunicatul de presa al Primariei Sectorului 5. Sursa citata mai precizeaza ca alte fonduri semnificative…