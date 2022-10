Formula 1 a revenit pe pamant mexican in 2015 și a atras foarte mulți fani ai acestui sport. Acum, reprezentanții Formulei 1 și organizatorii etapei din Mexic au semnat o noua ințelegere, astfel ca circuitul Autodromo Hermano Rodriguez ramane in calendarul competițional pana cel puțin in 2025. La ediția din acest an sunt așteptați circa 350.000 de fani, pe parcursul a trei zile. In perioada 2015 - 2021, Marele Premiu de Formula 1...