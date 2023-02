F1: Acesta este noul monopost Aston Martin pentru sezonul 2023

Aston Martin tocmai a dezvaluit noul sau monopost pentru sezonul 2023 de Formula 1. Noua mașina de concurs, botezata AMR23, pastreaza aceeași nuanța de verde British Racing Green, alaturi de cei mai mulți dintre sponsorii principali vazuți in sezonul trecut. Noutațile grafice includ un sistem de protecție Halo vopsit in negru și mai puține accente vopsite in verde deschis. Pentru echipa cu sediul la Silverstone, cea mai mare noutate este adusa de...