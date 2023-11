Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 1%, din cauza ingrijorarilor legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters. Limitand castigurile, Statele Unite au raportat o crestere a stocurilor de titei, in conditiile in care cresterea este limitata de preocuparile…

- Chevron a anuntat luni ca a ajuns la un acord sa cumpere compania Hess pentru 53 de miliarde de dolari, sub forma de actiuni, aceasta fiind a doua megafuziune propusa printre cei mai mari jucatori petrolieri din SUA, dupa ce Exxon Mobil a oferit 60 de miliarde de dolari pentru Pioneer Natural Resources,…

- Producatorul de avioane a identificat in august o noua problema de calitate la aeronava sa populara 737 MAX, care implica furnizorul Spirit, care costa in niste gauri necorespunzatoare pe peretele de presiune din pupa, realizate cu ajutorul unui burghiu automat. Boeing a extins inspectiile pentru a…

- Simone Biles a condus echipa feminina a Statelor Unite la al saptelea titlu consecutiv la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Anvers, miercuri, 4 octombrie, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Simone Biles, in varsta de 26 de ani, si-a condus echipa spre o noua victorie de aur intr-o…

- Ministrul de externe din Ucraina spune ca ar detine fotografii care arata ca drone ruse au lovit teritoriul Romaniei in timpul unui atac cu drone asupra infrastructurii dintr-un port ucrainean de la Dunare. Anunțul din Ucraina a fost insa infirmat de MApN. Ucraina vrea sa arate ca agresivitatea Rusiei…

- Preturile petrolului au crescut marti, pe masura ce dolarul a scazut, in timp ce investitorii au dezbatut impactul potential asupra ofertei si cererii de energie al uraganului Idalia, care va lovi Florida in aceasta saptamana, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru U.S. West…

- Gigantul energetic rus Rosneft a declarat luni ca a crescut productia de gaze naturale la zacamantul sau nordic Suzun, parte a vastului proiect Vostok Oil, transmite Reuters.Productia zilnica de gaze naturale la zacamantul respectiv se ridica acum la aproximativ 1,8 milioane de metri cubi pe zi,…

- Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) pentru mașinile electrice, care se incarca in zece minute. Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) care se poate incarca in 10 minute și ofera suficienta energie pentru o autonomie de 400 de kilometri,…