Extremă urgență! Hidroelectrica și Romgaz scapă de evaluarea de mediu pentru câteva investiții vitale Hidroelectrica a cerut sa i se deblocheze proiectele de finalizare a unor investiții majore iar Guvernul și președintele Iohannis i-au facut pe plac. Și Romgaz s-a strecurat cu un proiect major. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a Ordonantei de urgența pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajari hidroenergetice in curs de execuție, prin care zece proiecte, noua ale Hidroelectrica și unul al Romgaz vor fi scutite de evaluare de mediu și de interdicția defrișarii. ”Avand in vedere caracterul strategic al proiectelor de investiții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a Ordonantei de urgența pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajari hidroenergetice in curs de execuție, precum și a altor proiecte de interes public major care utilizeaza energie regenerabila,…

- Etapa a treia din grupele Ligii Campionilor programeaza azi 8 partide. Primele meciuri, Barcelona - Șahtior, și Feyenoord - Lazio, incep la 19:45. Restul incep la 22:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Barcelona pornește cu prima șansa in duelul cu Șahtior și spera sa ajunga la trei victorii…

- S-au incheiat turneele din etapa pe scoala a Festivalul “Alba Chess 2023”, organizat de Consiliul Judetean Alba in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Alba, o competitie organizata in premiera in judetul Alba si care are ca scop principal promovarea jocului de sah in randul copiilor, cunoscut…

- Avem o noua etapa plina de suspans in SuperLiga, iar jocul rezultatelor poate duce la schimbarea liderului, dar și a „lanternei roșii”. Campionatul Romaniei a urcat in top 5 ligi europene la media de goluri marcate, iar runda cu numarul 12 propune meciuri cu potențial mare de spectacol. Toate duelurile…

- Primele doua goluri primite in acest sezon au condus și catre prima infrangere din campionat a Metalului. Etapa a 6-a, cea care a programat derby-ul seriei, n-a fost una de bun augur pentru alb-albaștri, buzoienii pierzand cu 1 la 2, rezultat in urma caruia Metalul aluneca pana pe locul 3 in Seria a…

- Etapa a IV-a a Ligii a III-a a programat sambata dupa amiaza, pe Areni, duelul dintre Foresta Suceava și Șomuz Falticeni. „Galben-verzii" s-au impus la final cu scorul de 3-2, dupa ce la pauza oaspeții au condus cu 2-1. Au marcat Mihalciuc (19), Makongo (71), Cozma (75), respectiv Savin ...

- Hidrologii ANHGA au emis o noua Atenționare Cod galben, care vizeaza rauri din mai multe județe ale țarii, incepand de astazi, 24 august, la pranz, pana vineri dimineața, la ora 8:00. Astfel, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita și Siret, in…