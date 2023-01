Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de monitorizare a sigurantei sanitare din Statele Unite a semnalat ca vaccinul Pfizer-BioNTech adaptat la varianta Omicron a noului coronavirus ar putea fi asociat cu un anumit tip de accident vascular cerebral (AVC) la adultii de varsta a treia, potrivit unor date preliminare ce au fost analizate…

- Subvarianta XBB.1.5 s-a raspandit foarte rapid in Statele Unite si e pe cale sa devina varianta dominanta in cateva saptamani, reprezintand deja peste 40% din infectiile din aceasta tara. In plus, internarile in spital ale pacientilor cu Covid sunt in crestere in SUA de mai bine de o luna, scrie „Le…

- Sase copii au murit in Marea Britanie din cauza unor infectii invazive cu streptococul A, care provoaca scarlatina, o boala usoara, dar a carei incidenta este in crestere in aceasta tara, au anuntat autoritatile sanitare, citate de News.ro. Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA)…

- Potrivit unui studiu, realizat de cercetatorii de la Universitatea Harvard, virusul varicelei și al zonei zoster marește riscul de accident vascular cerebral și probleme cardiovasculare. Majoritatea oamenilor s-au infectat de-a lungul vieții cu virusul varicelei și zonei zoster (VSV). Inițial, prima…

- In localitatea Gerone din Spania, situata la 60 de kilometri de granița cu Franța, a fost depistat un focar de epidemie de scarlatina la o școala. Au fost diagnosticați opt copii, dar se presupune ca exista și alte cazuri. Pentru aceasta, este in curs o ancheta epidemiologica, derulata de Agenția pentru…

- Social Campania “Sanatate pentru sateˮ in localitatea Calmațuiu de Sus noiembrie 23, 2022 12:40 Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfașurat sambata, 19 noiembrie 2022, o noua acțiune in cadrul Campaniei “Sanatate pentru sate”, de data aceasta in localitatea Calmațuiu de Sus,…

- Metoda ciudata prin care și-a pus capat zilelor un barbat din Falticeni. Florin Vasile Mangher avea 53 de ani și locuia intr-un bloc din municipiul Falticeni al județului Suceava. In dupa-amiaza zilei de joi, 10 noiembrie, vecinii au zarit un bilet in ușa apartamentului sau prin care erau rugați sa…

- Cei mai mulți oameni iși schimba dieta alimentara in sezonul rece. Majoritatea incep sa consume mai multa mancare gatita și produse mai sațioase. Specialiștii vin acum cu cateva sfaturi pentru mesele zilnice. Exista cinci alimente deosebite pe care trebuie sa le consumi toamna și iarna. Daca vei ține…