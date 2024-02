Exproprieri pentru drumuri, la Braşov Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, a convocat o sedinta de indata in care le-a propus alesilor judetului sa voteze mai multe exproprieri de terenuri. Acestea erau necesare pentru ca Executivul judetului sa poata efectua cateva lucrari de infrastructura. Sunt mai multe drumuri judetene care sunt intretaiate de drumuri nationale si noi le numim Ocolitoarea [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

