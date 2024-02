Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a remis un comunicat de presa despre cateva constatari pe linie rutiera ale polițiștilor mureșeni. "La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 06.35, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au oprit pe strada…

- In perioada 20-21 ianuarie a.c., polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat pe raza de competența pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto…

- O tanara de 25 de ani a murit in urma unui accident care s-a petrecut duminica in localitatea Baisa, din județul Botoșani. O alta persoana a fost ranita intr-un eveniment rutier care a avut loc pe DN 13, in județul Mureș.

- In Ajunul Craciunului cele aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au derulat activitați specifice, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, pentru menținerea unui grad optim de siguranța in randul cetațenilor. "In aceasta perioada polițiștii…

- Pentru a permite companiei Romgaz efectuarea unor lucrari, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, joi , 21 decembrie intre orele 8 – 16 in localitațile : Ihod, Isla, Hodoșa, Sambriași. Reluarea alimentarii cu gaze naturale se va efectua treptat, incepand cu ora 16, dupa finalizarea…

- La aceasta ora au fost redeschise circulatiei mai multe drumuri nationale din judetul Constanta. Aproximativ 200 de politisti, din cadrul structurilor rutiere si de ordine publica, cu peste 100 de autospeciale au actionat, in cursul noptii trecute, in filtrele rutiere si in patrulare, pe arterele de…

- Doua drumuri nationale din judet, DN 23 B si DN 2L, au fost inchise, duminica dimineata, din cauza caderilor abundente de zapada si a viscolului si in mai multe zone au fost instituite filtre rutiere, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- O porțiune a autostrazii A2 București – Constanța a fost inchisa in aceasta dimineața din cauza viscolului puternic. Totodata, autoritatile au inchis drumuri din Braila, Buzau, Ialomita, Constanta si Tulcea.Un autocar plin cu ucraineni și doua camioane s-au rasturnat in Ialomița. Sunt inchise 20 de…